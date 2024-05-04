فوتشيتش يصف شي جين بينغ بالشريك الأفضل لصربيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، إن الصين ورئيسها شي جين بينغ كانا وسيظلان أفضل شركاء صربيا لتحقيق الأهداف الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئاسة الصربية، أن الرئيس شي جين بينغ سيزور صربيا في يومي 7 و8 مايو.

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وأضاف الرئيس الصربي: "عندما تدير دولة ما، فيجب أن تكون لديك أهداف طموحة، وعليك أن تضع أهدافا جديدة باستمرار. ولتحقيق هذه الأهداف والغايات الجديدة، كان أفضل شريك لنا دائما ويبقى- جمهورية الصين الشعبية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، لأنه يفي دائما بوعوده".

وأضاف فوتشيتش أنه يمكن للصين وصربيا، التعاون في آلاف المجالات، من السكك الحديدية والصناعة إلى السياحة والثقافة.

وقال رئيس صربيا: "أنا واثق من أن هذه الزيارة ستكون ناجحة، وستحقق ما فيه مصلحة شعبي الصين وصربيا".

يشار إلى أن الرئيس الصيني، سيزور يوم الأحد فرنسا، قبل أن يتوجه إلى صربيا ثم هنغاريا.

المصدر: نوفوستي