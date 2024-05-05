وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن "الرب يضع شيفرون (شارة) بالعلم الأوكراني على كتفه" بـ"الجرعة الزائدة".

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وقالت زاخاروفا في تعليق لصحيفة إزفستيا: "شيفرون على كتف الرب، هذا شيء من قبيل طقوس الأوكرانيين القدماء في منطقة ما بين النهرين في عصر اكتشافهم لأمريكا".

في وقت سابق، قال زيلينسكي في رسالة فيديو إلى مواطنيه بمناسبة عيد الفصح، إن الرب يضع شيفرون بالعلم الأوكراني على كتفه.

وأضاف زيلينسكي: "نحن نؤمن بأنه يوجد على كتف الرب شيفرون بالعلم الأوكراني. مع مثل هذا الحليف، ستنتصر الحياة بالتأكيد على الموت".

كما وصف زيلينسكي روسيا بأنها "الجارة القديمة"، التي انفصلت إلى الأبد عن أوكرانيا.

المصدر: إزفستيا