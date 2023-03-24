بالفيديو.. الشرطة الأوكرانية تقتحم كنيسة وتعتدي على كاهن

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من منطقة تشيرنوفيتسكايا حيث اقتحمت الشرطة الأوكرانية إحدى الكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية واعتدت على كاهن.

اقتحمت قوات الأمن الأوكرانية الكنيسة بهدف الاستيلاء على المنشأة وتسليمها لكنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشقة، فيما قال شهود العيان في أبرشية تشيرنوفيتسكايا إن رئيس الكهنة حاول إقناع قوات الأمن لمدة نصف ساعة كي يسمحوا للمصلين فقط بإكمال الصلاة.

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وقد تم إنشاء هيكل منظمة "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" من منظمتين منشقتين عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية نهاية عام 2018 بمبادرة من الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو وبطريرك القسطنطينية بارثولوميو، بالتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وفي عام 2018، أعلن المجمع الكنسي للبطريركية المسكونية عن منحه استقلالا لـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية"، ما أدى إلى قطع التواصل ما بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والبطريركية المسكونية، وفي مطلع عام 2019، وقع بارثولوميو، بطريرك القسطنطينية المسكوني على وثيقة توموس التي اعترفت رسميا بـ "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" المشكلة حديثا.

ومع ذلك، فإن "كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية" هي في واقع الأمر تابعة لبطريركية القسطنطينية، ومعظم الكنائس الأرثوذكسية المحلية الخمسة عشر في العالم لا تعترف بقانونيتها.

المصدر: RT