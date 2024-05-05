محلل سياسي مصري: لهذه الأسباب هزيمة أوكرانيا مؤكدة

أكد الصحفي والمحلل السياسي المصري مصطفى السعيد أن هزيمة مؤكدة ستلحق بالجيش الأوكراني.

وأشار سعيد خلال تصريحاته لـ"RT" إلى أن الهروب الكبير من التجنيد في أوكرانيا سيؤدي إلى هزيمة مؤكدة.

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وقال السعيد: "ماذا يعني إعلان الجيش الأوكراني عن قتل 30 شابا أوكرانيا أثناء محاولة هروبهم من التجنيد على حدود رومانيا؟ وما دلالة إعلانه عن وجود 450 شبكة تهريب مطلوبين للتجنيد؟ ولماذا تشكلت قوات مخابراتية خاصة لرصد أي انسحاب للقوات دون أوامر من القيادة ومعاملتهم كخونة؟".

وأضاف: "إن أوكرانيا تبدو على حافة كارثة، وحكومتها وجيشها فقدوا الثقة، ومعنوياتهم منهارة تماما، فالاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة عندما بدأوا مداهمة مواقع العمل في الشركات والمؤسسات لاقتياد من هم في سن التجنيد".

وتابع: "تعرضت تلك الشركات والمؤسسات لهروب نسبة كبيرة من العاملين، ماذا ستفيد عشرات المليارات أو حتى مئات المليارات وكل أسلحة الناتو في جيش لا يرغب في القتال؟ هزيمة أوكرانيا باتت مؤكدة".

المصدر: RT