علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "حق" أوكرانيا في قصف الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية، قائلا إنه لا "يندم".

وقال لافروف: "ضد أي هدف على الأراضي الروسية، لا يندم كاميرون. مثل هؤلاء الناس لا يعرفون هذا الشعور".

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ونوه بأنه كانت هناك تقارير تفيد بأن وكالة "رويترز"، التي أجرت مقابلة مع كاميرون، "سحبت" النسخة التي زُعم أن كاميرون "ندم" عليها، وأعلنت أنه سيتم نشر نص جديد قريبا على الموقع، ولكن في النهاية "نشرت النص نفسه".

وشدد لافروف على أن كاميرون أكد موقفه بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن يستخدمها الأوكرانيون لضرب أي هدف على الأراضي الروسية.

وختم بالقول: "هؤلاء هم البريطانيون وسمعتهم معروفة".

ونشرت "رويترز" يوم الخميس الماضي، مقابلة مع كاميرون، قال فيها إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف في روسيا بالأسلحة البريطانية. وبعد ذلك تم سحب الخبر، وبحسب "رويترز"، تم ذلك "لمراجعة بعض التفاصيل".

ولاحقا ظهرت نسخة جديدة لا تختلف عن المادة الأصلية، وفقط تضمنت وعدا من لندن بمواصلة تقديم المساعدة السنوية لأوكرانيا بمبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني (3.74 مليار دولار) طالما كانت هناك حاجة إليها.

المصدر: "نوفوستي"