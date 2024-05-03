بيسكوف يعتبر تصريحات كاميرون حول الضربات الأوكرانية على روسيا تصعيدا مباشرا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يعتبر تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حق كييف في استخدام الأسلحة البريطانية لضرب روسيا بمثابة تصعيد مباشر.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "نرى هذا التصعيد اللفظي من جانب شخصيات رسمية. ونرى ذلك على مستوى رؤساء الدول عندما يتعلق الأمر بفرنسا، وعلى مستوى أكثر خبرة عندما يتعلق الأمر ببريطانيا. هذا تصعيد مباشر للتوتر حول الصراع الأوكراني، والذي يمكن أن يشكل خطرا على الأمن الأوروبي، والهيكل الأمني ​​الأوروبي برمته".

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ووصف بيسكوف كلمات كاميرون بأنها "تصريح آخر خطير للغاية".

بعد ظهر يوم أمس الخميس، نشرت رويترز مقابلة مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال فيها إن أوكرانيا لها الحق في ضرب أهداف في روسيا بالأسلحة البريطانية. وبعد ذلك تم سحب الخبر، وبحسب رويترز، تم ذلك "لمراجعة بعض التفاصيل". ولاحقا ظهرت النسخة الجديدة ولم تختلف عن المادة الأصلية، وفقط تضمنت وعدا من لندن بمواصلة تقديم المساعدة السنوية لأوكرانيا بمبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني (3.74 مليار دولار) طالما كانت هناك حاجة إليها.

وتطرق بيسكوف كذلك إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا ووصفها بالمهمة والخطيرة للغاية.

في الثاني من مايو، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، حدد ماكرون شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا - طلب كييف واختراق روسيا لخط المواجهة. وأكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد مثل هذا الطلب من أوكرانيا اليوم.

المصدر: تاس