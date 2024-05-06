ضابط أمريكي: القوات الروسية دخلت أراضي خالية من هياكل دفاعية أوكرانية

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس أن العمليات العسكرية في أوكرانيا تجري في المناطق التي لا تمتلك فيها القوات الأوكرانية هياكل دفاعية وتحصينات.

وقال ديفيس: "إنهم الآن في منطقة لم يكن للجانب الأوكراني فيها مواقع دفاعية على الإطلاق، وهذا أمر ملحوظ حقا".

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وأكد أن الجيش الروسي قد تغلب على جميع تحصينات القوات الأوكرانية، والتي "عملت كييف على تعزيزها منذ عام 2014".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق بأن القوات الأوكرانية غير قادرة على بناء خطوط دفاعية بسرعة في منطقة العمليات القتالية بسبب نقص المعدات والعقبات البيروقراطية.

وأعلنت الدفاع الروسية أمس الأحد أن قواتها أكملت تحرير بلدة أوتشيريتينو بدونيتسك، ودمرت مستودعا للصواريخ غربية الصنع قرب أوديسا، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1155 جنديا خلال يوم.

ويذكر أن تحرير أوشيريتينو له أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الروسي، حيث تقع البلدة على مرتفعات مهيمنة ويمكن استخدامها كنقطة انطلاق مناسبة لتطوير الهجوم في محورين هامين في وقت واحد. كما يتيح تحرير أوشيريتينو لقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.

المصدر: "تاس"