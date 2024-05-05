قال مكسيم تاران وهو من ضباط الحرس الوطني الأوكراني، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إنه بدون مساعدة الحلفاء الغربيين، لن تتمكن أوكرانيا من الانتصار في حربها ضد روسيا.

وشدد الضابط على أنه "بدون المساعدات العسكرية الغربية، سيحتاج الجيش الأوكراني للانتصار في القتال ضد روسيا إلى مائة عام".

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وأضاف تاران: "كل الأمور ترتبط بشدة بالغرب. سنحتاج لمئة عام للقيام بذلك بمفردنا".

يوم الجمعة الماضي، قال جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إن الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين" بدون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وفي تعليقها على هذا التصريح، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن هذا "اعتراف كبير" ويختزل "الصيغة الكاملة للسلام".

وفي يوم الجمعة أيضا، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة، وأفاد خلاله بأن الخسائر اليومية لنظام كييف ارتفعت إلى ألف شخص. في المجموع، في عام 2024، فقدت أوكرانيا بالفعل أكثر من 111 ألف عسكري.

المصدر: نوفوستي