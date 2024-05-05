صحيفة Yle : فنلندا تخطط لبناء مصنع ينتج مادة "تي إن تي"

ذكرت صحيفة Yle الفنلندية اليوم الأحد أن هلسنكي ترغب ببناء مصنع لإنتاج مادة "تي إن تي" بشكل عاجل، لوجود نقص في المتفجرات في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن قوله: نحن بحاجة لزيادة إنتاج المتفجرات بشكل كبير، لذلك، يجب علينا أن نفكر بجدية في دور الصناعة الوطنية في هذا الشأن.

وأضاف هاكانن أن فنلندا طلبت من حلفائها اتخاذ قرارات سريعة بشأن بناء المصنع، مبررة ذلك بأن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الفنلندية وجود نقص حاد في مخزونات المتفجرات في أوروبا. موضحة إن مصنع إنتاج مادة تي إن تي الوحيد في الاتحاد الأوروبي يقع في بولندا، لكن مستوى الإنتاج فيه لا يلبي الطلب.

إقرأ المزيد

في الوقت الذي تتحدث فيه الدول الغربية عن ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، تواصل هذه الدول نفسها تزويد أوكرانيا بالسلاح بشكل متزايد كما ونوعا.

كما لا تتوقف الولايات المتحدة ودول حلف الناتو عن ترهيب شعوبها من الخطر الروسي من اجل إيجاد مبررات لمواصلة الدعم

من جهته أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم من ثمة خطر روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا التهديد لا وجود له.

المصدر: نوفوستي