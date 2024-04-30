تركيا تبحث إنشاء مصانع أسلحة في مصر

كشف مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي أن رئيس الأركان التركي متين غوراك بحث مع نظيره المصري أسامة عسكر إنشاء مصانع للأسلحة في مصر.

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وقال أقطاي، إن "كلا الطرفين مصر وتركيا، خسرا من قطع العلاقات، والآن بدآ يلاحظان هذا الأمر بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، الذي كان فيه تأسيس علاقات في كل المستويات سواء التجارة أو قطاع الدفاع".

وذكرت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين أن غوراك عقد مباحثات مغلقة مع نظيره المصري، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال أقطاي في تصريح لموقع "وكالة أنباء العالم العربي (AWP)": "كلا الطرفين (مصر وتركيا) خسرا من قطع العلاقات، والآن بدأوا يلاحظون هذا الأمر بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، والذي كان فيه تأسيس علاقات في كل المستويات سواء التجارة أو قطاع الدفاع.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات