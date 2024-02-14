مصر وتركيا توقعان اتفاقية استراتيجية ومذكرات تفاهم

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

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ووقع الرئيسان المصري والتركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس المصري أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أروغان في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معا صحفة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بقصر الاتحادية، وأؤكد اعتزانا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والارث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يعقد مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

ومن جانبها، بينت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى".

المصدر: RT