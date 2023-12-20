غزّة محور أول اتصال بين أردوغان والسيسي بعيد انتخابه رئيسا لمصر

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد وناقش الجانبان مختلف القضايا وجهود وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان "إن الرئيس التركي قام بتوجيه التهنئة للسيسي على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة، وقد ثمّن الرئيس السيسي هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان".

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كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الرئيس أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أردوغان على أهمية مواصلة الدول الإسلامية الجهود التي بدأتها لضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، قال في وقت سابق "إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية كان تصويتا أمام العالم كله لرفض الحرب غير الإنسانية في غزة".

وكان قد سبقها ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

المصدر: RT+ وكالات