صحيفة عبرية تسمي الشعب المصري كأكثر الشعوب العربية عداء لإسرائيل وتوضح الأسباب

هاجمت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية المقربة من حكومة تل أبيب، المصريين بشدة، معتبرة أنهم أكثر الشعوب العربية عداء لإسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها إن الرأي العام المصري معاد جدا لإسرائيل، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي انتخب هذا الأسبوع لولاية ثالثة، هاجم بنفسه تل أبيب عدة مرات واتهمها بارتكاب جرائم ضد سكان غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تدوينة كتبها الكاتب الصحفي المصري والعضو في البرلمان مصطفى بكري قال فيها: "إن مهاجمة إسرائيل للأنفاق حول محور فيلادلفيا تطور خطير قد يؤدي إلى انفجار بين مصر وإسرائيل".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مصطفى بكري: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة".

وأضاف بكري: "هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".

وينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات على بعد أمتار قليلة من محور "فيلادلفيا" المتاخم للحدود المصرية، وهو ما تعتبره القاهرة خطا أحمر.

وفي السياق نفسه، نفى مصدر عسكري رفيع في مصر مزاعم إسرائيل بشأن وجود أنفاق على الحدود.

وقال المصدر لوسائل إعلام عربية: "السلطات في مصر تقوم بواجبها، خاصة فيما يتعلق بإدخال المواد المحظورة إلى قطاع غزة"، مؤكدا أن السلطات المصرية دمرت كافة الأنفاق التي كانت تستخدم للتهريب من رفح المصرية إلى رفح غزة، مضيفا: "كل ما يقال عن استخدام قيادة حماس للأنفاق لتنفيذ عمليات وتهريب أسلحة غير صحيح".

المصدر: يسرائيل هايوم