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"تطور قد يفجر الموقف بين مصر وإسرائيل".. مصطفى بكري يعلق على هجوم يشنه "العدو" في محور فيلادلفيا

أخبار العالم العربي

AFP
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علق الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على "هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي بطول الحدود المصرية الفلسطينية".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مصطفى بكري: "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصرية الفلسطينية على محور فيلادلفيا، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة".

وأضاف بكري: "هذا تطور خطير قد يدفع إلى انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل..الضربات على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية.. العدو يتمادى في مخططاته.. حدود مصر خط أحمر".

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وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة من اجل تدمير الأنفاق.

المصدر: RT

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