إسرائيل تشن هجوما كبيرا قرب الحدود المصرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما غير عادي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة من اجل تدمير الأنفاق.

وقال موقع bhol الإخباري الإسرائيلي إن هذه الأنفاق مخصصة لتهريب الأسلحة، وإن هناك، بحسب منشور سابق، تخوفا لدى الأجهزة الأمنية من أن حماس ستستخدمها لتهريب أسرى أو قيادات في الحركة.

وقد نفذت قوات الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على منازل الخط الأول في مدينة رفح، أمام الحدود بين مصر وغزة.

وقال إليور ليفي مراسل قناة "كان 11" الإسرائيلية، إنه تم تنفيذ هجوم ضد نشطاء حماس الذين يديرون أنفاق التهريب أسفل محور فيلادلفيا المؤدي إلى رفح المصرية.

وأضاف أن من المحتمل أن يكون هذا الهجوم مرتبطا بما نشر قبل نحو أسبوعين حيث جاء أن حماس قد تحاول تهريب اسرى أو قياداتها العليا إلى خارج قطاع غزة.

وقال الموقع إن حماس تستخدم هذه الأنفاق للأغراض العسكرية ولتهريب الأسلحة المتطورة على طول الطريق الذي ينتهي في سيناء ويصل إلى قطاع غزة.

المصدر: bhol.co.il