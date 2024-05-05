Repubblica: الناتو يحدد "خطين أحمرين" يفترض تجاوزهما تدخل الحلف في الصراع

قالت صحيفة Repubblica، إن الناتو على خلفية قلق الغرب بخصوص إخفاقات الجيش الأوكراني، وضع لنفسه "خطين أحمرين"، يمكن أن يتبعهما تدخل الحلف المباشر في الصراع.

ووفقا للصحيفة الإيطالية، الخط الأول هو استمرار القوات الروسية في التقدم والنجاح على الجبهة، والثاني هو حدوث استفزاز من الجانب الروسي حول الحلف.

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وهنا تجدر الإشارة إلى أن روسيا أعلنت مرات عديدة أن الناتو متورط بشكل مباشر في الصراع، من خلال توريد الأسلحة وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية. وتشدد روسيا على أن الناتو الذي يقوم بنشاطات غير مسبوقة قرب حدود روسيا غير مسبوق، يهدف إلى المواجهة. ويؤكد الكرملين أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

وأضافت الصحيفة: "وضع الناتو بطريقة سرية للغاية ودون اتصالات رسمية، خطين أحمرين على الأقل يمكن أن يتم بعدهما تدخل مباشر في الصراع في أوكرانيا. في هذه المرحلة، ينبغي التأكيد على أنه لا توجد خطط عملياتية تنطوي على نشر العناصر العسكرية، ولكن فقط تقييمات لخطط الطوارئ المحتملة في حالة تورط أطراف ثالثة في الحرب".

ووفقا للمقالة، "الخط الأحمر" الأول "يدور حول إمكانية اختراق روسيا لخطوط الدفاع عن كييف" ويتعلق "بتورط طرف ثالث مباشر أو غير مباشر" في الصراع في أوكرانيا. وترى الصحيفة، أن "القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على السيطرة بشكل كامل على الحدود، الأمر الذي يخلق الظروف الملائمة لتسلل الجيش الروسي عبر الممر بين أوكرانيا وبيلاروس. عندها ستتورط مينسك بشكل مباشر في النزاع العسكري"، و"ستكون لقواتها وترسانتها أهمية حاسمة بالنسبة لموسكو". وجاء في المقال: "وهذا الظرف لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تكثيف دفاع الناتو لصالح أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن مينسك لن تدخل في الأعمال القتالية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بلاده، لكنها ستساعد روسيا دائما.

والخط الخط الأحمر الثاني، وفقا للصحيفة، هو حدوث استفزاز عسكري ضد دول البلطيق أو بولندا أو هجوم مستهدف على مولدوفا.

المصدر: نوفوستي