لوكاشينكو يحذر أوكرانيا من زوالها كدولة إن لم تقدم على التفاوض

أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أن الوضع على الجبهة لا يزال ملائما بالنسبة لكييف لبدء المفاوضات مع روسيا، محذرا أوكرانيا من زوالها كدولة إن لم تقدم على التفاوض.

وقال لوكاشينكو في خطاب ألقاه في اجتماع مجلس الشعب اليوم الخميس: "الجبهة تشهد معارك عنيفة للغاية وتتقدم روسيا ببطء.. 500 متر وكيلومتر وكيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، لكنها تتقدم كل يوم. وتعرفون أن القوات الروسية حررت عددا من المدن والبلدات لكن في تقدم بطيء للغاية. ربما تشكلت حالة من الجمود على الجبهة، هذا تقدم لكنه أبطأ بكثر مما نريده".

وأضاف أن مثل هذا الوضع يعد "الأكثر ملاءمة لتوقيع كييف السلام مع روسيا"، وأنه "إن لم تقدم أوكرانيا على المفاوضات فإنها ستخسر سيادتها كدولة وقد تزول عن الوجود أصلا".

ووصف "صيغة زيلينسكي" للسلام بأنها غير واقعية، مؤكدا أن روسيا لن تغادر مناطقها الجديدة.

وتابع: "لا يجب طرح حلول راديكالية مثل "صيغة زيلينسكي". تبدو وطنية لكنها غير واقعية اليوم ولن يخرج الروس من القرم ومناطق نوفوروسيا (شرق ووسط وجنوب أوكرانيا)... لذلك فإذا تم طرح شروط غير مقبولة مسبقا للمفاوضات، سيعني ذلك أن الجانب الذي يطرحها ليس مستعدا للتفاوض".

كما أكد أنه يتوقع المزيد من توسع حلف "الناتو" في حين تواصل واشنطن وبروكسل إنشاء حزام معاد حول روسيا وبيلاروس.

وأضاف: "تمكن الأمريكيون من تشكيل صورة للعدو يتجسد في موسكو ومينسك، وتروج واشنطن للتصريحات العدوانية تجاه روسيا وبيلاروس، مما يزيد من درجة عداء "الناتو" تجاهنا. تواصل واشنطن وبروكسل عبر توسيع "الناتو" الذي انضمت إليه فنلندا والسويد تشكيل طوق من الدول غير الصديقة حول روسيا... ونتوقع انضمام دول أوروبية أخرى إلى الحلف".

المصدر: نوفوستي