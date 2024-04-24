انتقد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، كافة الرؤساء الذين توالوا على حكم أوكرانيا بعد استقلالها في عام 1991، واتهمهم بالسرقة والفساد.

وأشار لوكاشينكو إلى أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة اختبار، يتم فيها تحديد مصير النظام العالمي اللاحق.

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وقال رئيس بيلاروس: "يدرك الجميع أن أوكرانيا اليوم هي أرض اختبار حيث يتقرر جزئيا مصير النظام العالمي المستقبلي. وتتقاتل الدول النووية الكبرى فعليا، ولو بشكل غير مباشر، على أراضي أوكرانيا".

ووفقا للرئيس البيلاروسي، جميع رؤساء أوكرانيا شاركوا في تقاسم ثروات بلادهم، سرقوا ونهبوا، وكان الشعب يكرههم جميعا.

وقال لوكاشينكو إن جميع رؤساء أوكرانيا اقتسموا وسرقوا، والشعب الأوكراني يكرههم جميعا.

في وقت سابق، ذكر لوكاشينكو، أنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.

المصدر: تاس