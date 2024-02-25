لوكاشينكو: إذا استمر الغرب بمساعدة أوكرانيا على هذا المنوال فستكون أيامها معدودة

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.

وأضاف: "إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا على نفس المنوال الحالي، فإن أيام أوكرانيا باتت معدودة. يجب على فولوديا زيلينسكي أن يحفظ ذلك عن ظهر قلب تماما كما يحفظ الجميع صلاة "أبانا الذي في السموات".

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وشدد لوكاشينكو، على أن "الجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا. وأنا أعلم على وجه اليقين أن الجيش الأوكراني يفهم هذا الأمر جيدا".

ويرى الرئيس البيلاروسي أن روسيا انتقلت إلى نهج الحل السلمي للوضع في أوكرانيا، ولدى أوكرانيا نفسها أسباب كثيرة للموافقة على المفاوضات.

وردا على سؤال هل هناك آمال بأن تذهب أوكرانيا إلى مفاوضات السلام هذا العام، قال لوكاشينكو للصحفيين: "أنتم ترون كيف تتطور الأحداث في أوكرانيا. إنها تتطور بشكل سيئ (بالنسبة لأوكرانيا). الأمر لا يتعلق بأفدييفكا فقط. لدى روسيا احتياطيات كبيرة جدا، كما يعترف أعضاء الناتو، تم نشرها على الجبهة، بالقرب من خط التماس. وهناك احتياطيات كبيرة جدا في مناطق التدريب في عمق روسيا. لكنني أرى أن الروس اتخذوا مسارا جديا للغاية نحو حل سلمي. لا نريد أن يتم إلقاء الناس في الجحيم".

قبل أيام، أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أن "الناتو" حشد 32 ألف جندي وألف دبابة ومدرعة و235 طائرة ومروحية قرب حدود روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي