لوكاشينكو: "الناتو" حشد 32 ألف جندي وألف دبابة ومدرعة قرب حدود روسيا وبيلاروس
Sputnik
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أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى أن "الناتو" حشد 32 ألف جندي وألف دبابة ومدرعة و235 طائرة ومروحية قرب حدود روسيا وبيلاروس.
ونقلت قناة "بول بيرفوفا" عن لوكاشينكو قوله: "الوضع في القارة الأوروبية، بما في ذلك بالقرب من حدودنا، ليس أكثر هدوءا أيضا. في المنطقة المجاورة مباشرة لبيلاروس وروسيا تم نشر ما يقرب من 32 ألف جندي من القوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو والولايات المتحدة وأكثر من ألف عربة مدرعة وحوالي 160 منظومة مدفعية ومدافع هاون و235 طائرة ومروحية، كجزء من عمليات الحلف في أوروبا".
المصدر: سبوتنيك