143 دولة بينها روسيا صوتت لصالح قرار قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.. فمن كان ضده؟

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

وقد صوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح دعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوتت 9 دول ضد النص، فمن كان مع ومن ضد؟ ومن امتنع عن التصويت؟

143 دولة صوتت لصالح القرار: الجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغوا بربودا، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، كمبوديا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، ساحل العاج، كوبا، قبرص، كوريا الشمالية، الدنمارك، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فرنسا، الغابون، غامبيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، هندوراس، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيرلندا، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، بنما، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت، جزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، سورينام، سوريا، طاجيكستان، تايلاند، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركمانستان، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

9 دول صوتت ضد القرار: الأرجنتين، جمهورية التشيك، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، غينيا الجديدة البابوية، ناورو، وبالاو.

25 دولة امتنعت عن التصويت: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ملاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، فانواتو.

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بنود القرار

اعتمدت الجمعية العامة خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة" القرار، المقدم من قبل المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقضي بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

ووفقا للقرار، تقرر الجمعية العامة، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة - اعتماد عدة طرق لتأمين مشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين.

ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: "نيوزويك" + RT