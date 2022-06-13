بيسكوف يعلن إحالة طلب دونيتسك الدعم بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إحالة طلب دونيتسك بدعمها بقوات إضافية إلى وزارة الدفاع، مشددا على أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية دونباس.

وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

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وأضاف أن طلب رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين من موسكو بالدعم بقوات إضافية على خلفية تصعيد كييف واستهداف مدنيين، تم إحالته إلى وزارة الدفاع الروسية.

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المصدر: "نوفوستي"