قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في دونيتسك (فيديوهات)

قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وطفل وأصيب 4 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة وسط دونيتسك اليوم الاثنين.

وأكد مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، لنوفوستي، أن هناك ضربة أوكرانية استهدفت السوق في يوم عطلة وإنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف أن من بين القتلى امرأة وطفلا كانا يقومان بمساعدة الجرحى "لقد ساعدوا الجرحى فقط.. ولم يعرف بعد عدد الأشخاص هناك".

وقال المركز المشترك للمراقبة والتنسيق إن القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق 5 صواريخ غراد على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

من جانبه، أفاد عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، بأنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي بالمدينة، اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز، كما تضرر أحد المشافي.

المصدر: نوفوستي