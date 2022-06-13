جمهورية دونيتسك: نطالب روسيا بإرسال قوات إضافية بعد تجاوز كييف الحدود في القصف الأخير

طالبت جمهورية دونيتسك روسيا بإرسال قوات إضافية إلى الجمهورية بعد التصعيد من الجانب الأوكراني عبر استخدام أساليب محرمة دوليا، حيث استهدفت سوقا شعبيا أدى لمقتل عدد من المدنيين.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين في تصريح إن "دونيتسك تطلب من روسيا إرسال قوات حليفة إضافية بسبب القصف المتزايد عليها".

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وأضاف أن "كييف تخطت كل الحدود، واستخدمت أساليب محرمة دوليا في قصفها الأخير لمدينة دونيتسك".

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المصدر: "نوفوستي"