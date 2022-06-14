الرئيس البولندي يطالب الدول الأوروبية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا

طالب الرئيس البولندي أندريه دودا الدول الأوروبية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا.

طالب الرئيس البولندي أندريه دودا الدول الأوروبية بتزويد بلاده بأسلحة مستعملة، لتجديد مخزونها بعد مساعدة أوكرانيا.

وقال داودا في تصريح: "نحن نقدم لأوكرانيا أكبر مساعدة عسكرية قدمناها لدولة أخرى، نحن البلد الرئيسي الذي ينقل الأسلحة الثقيلة، نحن نتحدث عن مئات الدبابات والمركبات القتالية والمدفعية وكذلك الطائرات بدون طيار والطائرات المحمولة، أنظمة الدفاع ومئات الآلاف من الذخائر وقطع الغيار وغيرها من المعدات".

ولهذا فإن بولندا بحاجة إلى "تجديد سريع"، قائلا إن الأسلحة التي يطلبها ليس شرطا أن تكون جديدة.

وأضاف: "لقد سلمنا معدات مستعملة لأوكرانيا، ونحن مستعدون أيضا لقبول الأسلحة المستخدمة".

المصدر: "سبوتنيك"