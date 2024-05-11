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مصدر يؤكد رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات عبر رفح

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مصدر يؤكد رفض مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات عبر رفح
Globallookpress
معبر رفح
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أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن دخول المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام صورية عن المصدر ذاته لم تذكر هويته، أن ذلك يأتي بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول.

وأشار المصدر إلى أن مصر حملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام جميع الأطراف.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة، أن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمد القاهرة إلى إلغاء معاهدة السلام معها.

وتواصل مصر جهودها للوصول إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وإنهاء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: القاهرة الإخبارية

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