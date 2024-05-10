"حماس" توضح للفصائل الفلسطينية موقفها من المفاوضات مع إسرائيل

أعلنت حركة "حماس" فجر اليوم الجمعة رفض إسرائيل اقتراح الوسطاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إن "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" بخصوص التوصل إلى اتفاق الهدنة في القطاع.

وقد وجهت الحركة رسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى وذلك بعد مغادرة وفدها مصر حيث تجري هناك محادثات التوصل إلى الهدنة، وأكدت فيها أن "الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة".

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وأضافت: "عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناء عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل".

وذكرت "فرانس برس" أن رسالة حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى جاءت لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي كانت جارية منذ الأربعاء في القاهرة.

هذا وانتهت أمس الخميس جلسة محادثات غير مباشرة في القاهرة بمغادرة ممثلي إسرائيل وحماس بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت القناة عن مصدر مصري رفيع أن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين" توصلا إلى هدنة في غزة.

المصدر: أ ف ب + وكالات