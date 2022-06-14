وزيرة خارجية بريطانيا تحدد الطريق نحو إطلاق سراح البريطانيين المحكومين بالإعدام في دونيتسك

قالت وزيرة خارجية بريطانية ليز تراس إنها ستفعل كل ما هو ضروري للإفراج عن اثنين من المرتزقة البريطانيين المحكوم عليهما بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزيرة عما إذا كانت مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع ممثلي جمهورية دونيتسك بشأن قضية البريطانيين المحكوم عليهما بالإعدام. "سأفعل كل ما يلزم لتأمين إطلاق سراحهما.. لقد وعدت أسرهما بأنني سأبذل قصارى جهدي لإطلاق سراحهما، لكنني لن أتحدث عن استراتيجيتنا مباشرة .. أفضل طريق هو عبر الأوكرانيين".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الجانب البريطاني يفضل أوكرانيا في مفاوضات الإفراج عن أسرى الحرب وليس روسيا التي "ليس لديها تفاعل منتظم معها".

في 9 يونيو، حكمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بالإعدام على مواطنين بريطانيين يبلغ من العمر 48 عاما شون بينر، وأيدن أسلين، 28 عاما، والمواطن المغربي البالغ من العمر 21 عاما إبراهيم سعدون. وقد أدينوا بالأعمال العدائية والاستيلاء بالقوة على السلطة وارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأفراد والتدريب على القيام بأنشطة إرهابية.

المصدر: كوميرسانت