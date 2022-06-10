مسؤول بريطاني: سنستخدم كل القنوات الدبلوماسية لتحقيق إطلاق سراح مواطنينا في جمهورية دونيتسك

أعلن نائب وزير التعليم البريطاني، روبين ووكر، أن لندن ستستخدم كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الوضع حول البريطانيين شون بينر وإيدين أسلين، المحكوم عليهما بالإعدام في دونباس.

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وقال ووكر في حديث لقناة "Sky News"، اليوم الجمعة: "أفهمت وزيرة الخارجية (البريطانية ليز تراس) بوضوح أننا سنقدم كل المساعدات الممكنة لهما (للمدانيين) وأقربائهما. نعتقد أنه يجب معاملتهما وكأنهما أسيرا حرب وفق اتفاقية جنيف".

وأضاف: "ليست هناك أي أسس لمحاكمتهما. هذه محكمة غير شرعية أنشأتها حكومة وهمية"، متابعا: "لا نعترف بصلاحياتها. وسنواصل استخدام كل القنوات الدبلوماسية للتأكيد أنهما أسيران وتحقيق معاملتهما بشكل مناسب".

ومن المتوقع أن تلتقي وزيرة الخارجية البريطانية، (ليز تراس) نظيرها الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الجمعة، لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد الحكم الصادر باعدام مرتزقة بريطانيين ومغربي حاربوا في صفوف القوات الأوكرانية وكتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية.

المصدر: تاس