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نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى

العلوم والتكنولوجيا

نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى
AP
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أفادت شركة Transpower New Zealand Limited النيوزيلندية للكهرباء بإغلاق عدد من خطوط الكهرباء في أنحاء البلاد لمنع تلف معدات الشركة بسبب العاصفة الشمسية القوية.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة: "أغلقت شركة Transpower عددا من خطوط الكهرباء في الجزيرتين الشمالية والجنوبية بسبب رفع مستوى التحذير من العاصفة الجيومغناطيسية من الفئة G4 التي ضربت الأرض نتيجة النشاط الشمسي إلى فئة G5 الأعلى".

وتثير انفجارات البلازما على سطح الشمس حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض.

ومن المفترض أن العاصفة أن تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرسال نبضات من التيار الكهربائي على خطوط الكهرباء وتلف المحطات.

المصدر: نوفوستي

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