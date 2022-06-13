سلوفاكيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الأموال قبل تحديدها موعدا للتخلي التدريجي عن النفط الروسي

طالبت سلوفاكيا بمزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي قبل أن تحدد موعدا للتخلي التدريجي عن النفط من روسيا.

وذكر تقرير إعلامي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الاثنين، أن سلوفاكيا تحتاج لمزيد من الأموال قبل التخلي عن النفط الروسي.

وقالت الصحيفة إن سفيرة سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي بيترا فارجوفا، أكدت أن بلادها تحتاج لضمانات من بروكسل للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق المحتمل لخط أنابيب النفط "دروجبا".

وأوضحت أن بلادها بحاجة إلى بعض الضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي وتطمينات بأنها لن تكون بمفردها.

المصدر: وكالات