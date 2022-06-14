كتبت بوابة "أغورافوكس" الفرنسية تقول إن الغرب غير موقفه مما يحدث في أوكرانيا وهو مستعد لإجبار كييف على تقديم تنازلات ترابية من أجل تسوية دبلوماسية للعلاقات مع موسكو.

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وشدد صاحب الموضوع على أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي اضطرت لتتوقف عن تكرار الأكاذيب عن "إخفاقات" موسكو، مشيرا إلى أنه "لم يعد بالإمكان إنكار أن بوتين كما يظهر، سيهزم ما تبقى من الجيش الأوكراني في دونباس".

ولفتت البوابة الفرنسية إلى أن نجاحات روسيا غيرت أيضا بشكل كبير موقف السياسيين الغربيين، المستعدين الآن لتقديم تنازلات مع الجار الشرقي، على الرغم من أن هؤلاء في وقت سابق في المجتمع الأوروبي الأطلسي أدلوا فقط بتصريحات قاطعة مناهضة لروسيا.

وفي هذا السياق، قال صاحب المادة: "النتيجة تتمثل في أن المزيد والمزيد من السياسيين الغربيين (بدءا من كيسنجر، الحكيم العجوز، (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق). يدعو إلى (وقف إطلاق النار)، من أجل (مفاوضات سلمية) مع بوتين، حتى لو كان ذلك يعني إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات إقليمية".

وكان كيسنجر قد دعا في وقت سابق في كلمة ألقاها في منتدى في دافوس، الغرب إلى التأثير على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو. وعلاوة على ذلك، صرح لاحقا بأنه بعد الانتهاء من العملية الخاصة، "سيكون من الضروري إيجاد مكان" في العالم لكلا البلدين.

المصدر: نوفوستي