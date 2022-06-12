كيسنجر: لا بد من إيجاد مكان لروسيا حتى لا تكون موقعا حصينا للصين في أوروبا

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، إن الغرب بحاجة إلى "إيجاد مكان" لروسيا بعد الأحداث في أوكرانيا، حتى لا تتحول إلى "موقع حصين" للصين في أوروبا.

وأضاف كيسنجر في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "بعد استكمالها (العملية الخاصة في أوكرانيا)، سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا قويا للصين في أوروبا".

وفي حديثه عن الناتو، أشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إلى أنه من المهم الحفاظ على منظمة "تعكس التعاون الأوروبي والأمريكي".

وأعرب الدبلوماسي السابق عن رأي مفاده أنه من الضروري الاعتراف بأنه ستكون هناك "أسئلة كبيرة" في علاقات الشرق الأوسط وآسيا مع أوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أنه ليس من الضروري أن تكون آراء أعضاء حلف شمال الأطلسي متجانسة، مضيفا أن أعضاء هذه الكتلة العسكرية اتحدوا بشأن الوضع في أوكرانيا لأنها "تذكرهم" بـ "التهديدات" القديمة.

المصدر: نوفوستي