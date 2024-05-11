مسيرة للنازيين الجدد وسط باريس

تظاهر عدة مئات من نشطاء اليمين المتطرف في شوارع باريس يوم السبت احياء لذكرى أحد أتباع تيارهم، والذي قتل أثناء مطاردة الشرطة له في عام 1994.

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وحمل النازيون أعلاما عليها صليب سلتيك وهتفوا "أوروبا، شباب، ثورة"، وهو شعار منظمة شبابية فاشية إيطالية تم استخدامه في الستينيات.

وأعربت بعض المارة عن غضبهم من عرض رموز اليمين المتطرف.

ورفضت شرطة باريس في البداية الترخيص للمظاهرة بسبب احتمال وقوع أعمال شغب، قبل أن يقرر القضاء ترخيصها بدعوى أنها لم تسبب في السنوات الماضية أي حوادث تذكر.

وفي السياق ذاته أقام الحراك الطلابي الداعم لفلسطين وأحزاب يسارية وقفة عنوانها "لن نترك باريس للنازيين الجدد".

المصدر: AP + RT