محكمة فرنسية ترخص مظاهرة للنازيين الجدد في باريس

رخصت محكمة فرنسية مظاهرة سنوية للنازيين الجدد في باريس يتم تنظيمها كل عام منذ 2017، لإحياء ذكرى نازي قتل خلال مطاردة الشرطة له.

إقرأ المزيد

ورفضت شرطة باريس في البداية الترخيص للمظاهرة بسبب احتمال وقوع أعمال شغب، قبل أن يقرر القضاء ترخيصها بدعوى أنها لم تسبب في السنوات الماضية أي حوادث تذكر.

ومن المنتظر أن تنظم مجموعات من اليمين المتطرف مسيرة اليوم السبت بمنطقة بورت روايال في العاصمة، على بعد حوالي 40 دقيقة مشيا من ساحة السوربون بانتيون، حيث ينظم اليسار والحراك الطلابي الداعم لغزة مظاهرة مناهضة للنازيين الجدد عنوانها "لن نترك باريس للنازيين الجدد".

🔴 #C9M : la manifestation des néofascistes à Paris finalement autorisée par la justice



📣 Des groupuscules d’extrême droite vont défiler à nouveau, ce samedi 11 mai, en plein cœur de la capitale.



Lire : https://t.co/juOE3DFDN8pic.twitter.com/qovzxVUNzR — Libération (@libe) May 11, 2024

المصدر: صحيفة ليبراسيون