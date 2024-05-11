الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم واسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة بعد ساعات من طلب وجهه للسكان بإخلاء المنطقة نحو غرب مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات بدات هجوما على جباليا.

وبث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة تظهر شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

ووفقا لمصادر فلسطينية بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات اجتياح برية في 3 محافظات، بالتزامن مع أحزمة نارية ينفذها الطيران الإسرائيلي.

وقالت المصادر ذاتها إن الطيران يقصف بشكل هستيري، كما أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر أمام المصابين والمساعدات.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية تسبب القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق السكنية في وقوع مجزرة في شرق مخيم جباليا.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي بحزام ناري شارع السكة شرق جباليا، حيث تم قصف منزل عائلة صلاح، وعز الزين، والرنتيسي، ورحومة، ما أدى لتدمير عشرات المنازل.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا على 4 مواقع في قطاع غزة، وهي رفح، ودير البلح، والنصيرات، وجباليا.

وأفادت بأن آليات الجيش الإسرائيلي تطلق النار على شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتتعرض مناطق شرق جباليا شمال قطاع غزة إلى قصف مدفعي كثيف لا يتوقف.

المصدر: RT + وكالات