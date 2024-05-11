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ارتفاع حصيلة قتلى حرب غزة إلى 34971 فلسطينيا

أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة قتلى حرب غزة إلى 34971 فلسطينيا
AP
ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 34971 قتيلا و78641 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT

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