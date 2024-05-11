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كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية بأسلحة متنوعة وتنشر مشاهد لإجلاء الجنود الإسرائيليين (فيديوهات)

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كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية بأسلحة متنوعة وتنشر مشاهد لإجلاء الجنود الإسرائيليين (فيديوهات)
Globallookpress
قوات إسرائيلية في غزة
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أعلنت كتائب القسام اليوم السبت في عدد من البيانات عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الكتائب استهدافها "دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، فضلا عن استهداف "تجمع لجنود العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وأشارت كتائب القسام في بيان آخر إلى أنها "دكت قوات العدو المتوغلة بقذائف الهاون"، ونشرت مشاهد تبين "إجلاء الطيران المروحي قتلى وجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".

كما قصفت القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" بالاشتراك مع "كتائب الشهيد جهاد جبريل".

إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن إطلاق صاروخين من وسط قطاع غزة، سقط أحدهما بالقرب من بئر السبع والآخر في منطقة مكشوفة بغلاف غزة.

المصدر: RT

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