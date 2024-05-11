نقل الوفد الإسرائيلي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب غضب الإيرلنديين

قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم نقل وفد إسرائيل المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" إلى مقر أخر في مجمع الوفود بسبب غضب الوفد الإيرلندي المجاور للوفد الإسرائيلي.

ويجري تنظيم المسابقة في مدينة مالمو جنوب السويد.

وقالت الاذاعة الإسرائيلية أن نقل الوفد الإسرائيلي جاء بناء على طلب اتحاد الإذاعات الأوروبية من أجل فصلهم عن الوفد الأيرلندي"الغاضب من إسرائيل".

في غضون ذلك، استبعد المنظمون المغني الهولندي يوست كلاين من المسابقة بعد شكوى قدمت بحقه.

واحتج الفنان الهولندي مساء الخميس بسبب وجوده إلى جانب المرشحة الإسرائيلية أيدن جولان خلال مؤتمر صحفي وقام بتغطية وجهه بعلم بلده خلال المؤتمر الصحفي.

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وذكرت شبكة أفروتروس الهولندية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن قرار اتحاد البث الأوروبي "أصابها بصدمة" وأنها تعتبره "غير متناسب".

وقال بول جوردان الخبير في مسابقة يوروفيجن لرويترز إنه أمر غير مسبوق أن يتم طرد فنان عشية المنافسة النهائية.

ويشارك أكثر 20 الف متظاهر في تظاهرات احتجاج مستمرة على المشاركة الإسرائيلية في مسابقة الأغنية الأوروبية في مالمو.

ودعا حزب سومار اليساري الإسباني باستبعاد إسرائيل من المسابقة بسبب إبادة جيشها للشعب الفلسطيني.

وفي فنلندا، اقتحم متظاهرون مقر هيئة الإذاعة العامة صباح السبت، مطالبين بانسحاب الوفد الفنلندني من مسابقة الأغنية الأوروبية بسبب مشاركة إسرائيل.

المصدر: يديعوت أحرنوت + RT