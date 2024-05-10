هتاف "فلسطين حرة" يطارد مطربة إسرائيلية في مسابقة "يوروفيجن" (فيديو)

قوبلت المغنية الإسرائيلية إيدن غولان خلال أول عرض لها في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بهتاف "فلسطين حرة"، بعد دعوة جمهور ومتابعي المسابقة إلى منع إسرائيل من المشاركة.

وكان تمثيل إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام، والتي تقام في العاصمة السويدية مالمو، موضع جدل كبير بعد أن دعا العديد من متابعي المسابقة إلى مقاطعتها بسبب مشاركة إسرائيل في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

قبل أدائها في الدور نصف النهائي مساء الخميس، قامت إيدن بأداء بروفة مساء الأربعاء أمام جمهور الأستوديو على الهواء مباشرة، وأظهرت اللقطات المسجلة صيحات استهجان عالية أثناء وجود إيدن على المسرح، بالإضافة إلى صيحات "فلسطين حرة" من الجمهور.

وتأهلت إسرائيل إلى نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي تقام نهاية هذا الأسبوع في السويد، بينما تظاهر الآلاف في مدينة مالمو الخميس احتجاجا على مشاركتها بسبب الحرب في غزة.

وأدت المغنية الإسرائيلية عيدن غولان أغنيتها "إعصار" في حفل نصف النهائي الثاني أمام تسعة آلاف متفرج، لتحجز مكانها في نهائي المسابقة.

Reminder that the Eurovision have:

- anti-booing technology

- turned off the audience mics for Israels performance

- have fake cheering audio for Israels performance



Heres whats really happening in the arena while Israel are performing: pic.twitter.com/Y2zBzMUaWf — Nicole 🌻🍉 | 🇳🇴🇮🇹🇨🇭 (@Nicoleep01) May 9, 2024

من جهته، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في رسالة عبر فيديو الدعم لمرشحة إسرائيل في "يوروفيجن" وتمنى لها "حظا سعيدا".

وقال لها: "أتعلمين، لقد فزت بالفعل. أنت لا تشاركين فحسب بـ"يوروفيجن" بفخر وبشكل يثير الإعجاب، بل تواجهين بنجاح موجة مروعة من معاداة السامية".

واعترض منظمو "يوروفيجن" سابقا على الأغنية التي قدمتها إسرائيل بسبب كلماتها التي كانت تحمل في البداية عنوان "مطر أكتوبر" (October Rain)، لكن كلمات الأغنية تغيرت بالفعل، وجاءت الأغنية الجديدة تحت اسم "إعصار" (Hurricane)، ولم تنسحب إسرائيل.

🚨🇮🇱Eurovision: Israel was booed off stage as people also chanted “Free Palestine!" 🇵🇸



Well done! 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/vLUHqChPn6 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 9, 2024

المصدر: RT