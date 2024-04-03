توجيهات بفرض قيود على الأغاني الإسرائيلية في "يوروفيجن"

كشفت تقارير إعلامية أنه سيتم فرض قيود على منسقي الأغاني في حدث "يوروفيجن" في مالمو، ولن يُسمح بتشغيل الأغاني الإسرائيلية.

ووفقا لما ذكره موقع "واينت" العبري، تم توجيه منسقي الأغاني الذين من المتوقع أن يعزفوا في أحد الأحداث الرئيسية والرسمية لـ"يوروفيجن" 2024 في مالمو، بالسويد، بعدم تشغيل الأغاني الإسرائيلية.

وقال الموقع إن التوجيهات صدرت قبل حدث "قرية يوروفيجن" الذي يعقد كل عام في المدينة المضيفة، بمشاركة عشرات الآلاف من الزوار المحليين والسياح كل مساء.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، ومحاصرته، رغم الدعوات الدولية والأممية بوقف الحرب والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

ولم يستثن القصف الإسرائيلي المرافق المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات وكذلك منظمات الإغاثة الدولية.

وأسفرت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع عن مقتل نحو 33 ألف شخص وإصابة أكثر من 75 ألفاً آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر: وكالات