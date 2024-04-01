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حكومة غزة: إسرائيل اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية (صور + فيديوهات)

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حكومة غزة: إسرائيل اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية (صور + فيديوهات)
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أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية باستهداف سيارتهم في دير البلح.

وقال المكتب في بيان: "قوات الاحتلال اغتالت فريقا أجنبيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، بغارة استهدفت سيارتهم في دير البلح، كما استشهد سائقهم الفلسطيني أيضا".

وأفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.

حكومة غزة: إسرائيل اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية (صور + فيديوهات)

حكومة غزة: إسرائيل اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية (صور + فيديوهات)

حكومة غزة: إسرائيل اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية (صور + فيديوهات)

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ العالمي) إن "عمال الإغاثة الذين سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي كانوا في مهمة لتفقد الميناء في غزة".

المصدر: RT

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