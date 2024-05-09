السويد.. آلاف المتظاهرين يحتجون على مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" (فيديو)

احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مالمو بالسويد، يوم الخميس، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتجمع المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية بالحجم الكبير، في ساحة ستورتورغيت التاريخية قبل مسيرة مخطط لها عبر المدينة.

🚨🇸🇪 Today, hundreds of protesters are chanting "From the river to the sea, Palestine will be free" and "Boycott Israel and Boycott the Eurovision" in Malmö, Sweden.



Today, Israel is set to perform in the semi-final with the song "Hurricane" by Eden Golan, which was booed during… pic.twitter.com/pE3M3u2iEJ — Provoked Goat (@ProvokedGoat) May 9, 2024

وهتف المحتجون قائلين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!" و"إسرائيل دولة إرهابية"، كما أطلقوا قنابل دخان بألوان العلم الفلسطيني خلال مسيرة سلمية صاخبة لانتقاد إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وكان هناك وجود كثيف للشرطة، حيث حلقت مروحية وانتشر ضباط على أسطح المنازل.

وإسرائيل واحدة من 37 دولة تشارك في "يوروفيجن" التي تقام منافساتها النهائية يوم السبت.

المصدر: "أسوشيتد برس"