أكثر من 14 ألف مسلح أوكراني بينهم مرتزقة أجانب ينتشرون بالقرب من دونيتسك
Sputnik
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كشفت مصادر أمنية روسية أن عدد القوات المسلحة الأوكرانية المنتشرة بالقرب من دونيتسك بلغ أكثر من 14 مقاتل بينهم مرتزقة أجانب.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر أمنية أن هذه التشكيلات العسكرية تضم إلى جانب القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مسلحين من كتائب "أيدار" وكتائب "دونباس".
ووفقا للمصادر ذاتها "تجمع أكثر من 14 ألف شخص في منطقة أفدييفكا، وهناك معارك شرسة".
وفي وقت سابق يوم الاثنين، أفاد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC) بمقتل 5 مدنيين وإصابة 39 آخرين جراء القصف الأوكراني وهو الأعنف منذ 2015.
المصدر: تاس