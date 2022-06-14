قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني استهدف المستشفيات والمدارس والأسواق بدونيتسك

أفاد مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC) بمقتل 5 مدنيين وإصابة 39 آخرين جراء القصف الأوكراني أمس الاثنين وهو الأعنف منذ 2015.

وجاء في بيان المكتب: "خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل خمسة مدنيين، من بينهم طفل. وتعرض 39 شخصا لإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم ثلاثة أطفال تولد 2008 و 2013 و 2015، في بوديونوفسكي، وكييفسكي ومقاطعات كويبيشيفسكي في دونيتسك وجورلوفكا وليوبوفكا".

كما قال المكتب إنه نتيجة القصف الأوكراني أمس تضررت قاعتان للألعاب الرياضية ومدرسة وروضة أطفال في دونيتسك.

من جهتها قالت وزارة الصحة في دونيتسك إن خمسة مستشفيات تضررت، بما في ذلك مستشفى الولادة ، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك.

وتعرضت دونيتسك أمس الاثنين لأشد قصف منذ عام 2015. إذ استهدف الجانب الأوكراني جميع أحياء المدينة تقريبا.

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المصدر: نوفوستي