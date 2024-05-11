هجوم شرس على بايدن بعبارة "من تظن نفسك بحق الجحيم؟"

يشنّ مضيف قناة فوكس نيوز، مارك ليفين، هجوما حادا وغاضبا على بايدن بسبب قرار حجب الأسلحة الأمريكية عن إسرائيل إذا شنت غزوا على رفح، على برنامج "Hannity Show".

سرد مارك ليفين خلال البرنامج تاريخ عائلته اليهودية في الدفاع عن الولايات المتحدة في بيرل هاربور وغوام وجزر سليمان. وقال: نحن نحب هذا البلد حتى النخاع. ولكنني أؤكد أننا لسنا مجرد أمريكيين وطنيين ولكننا أيضا ننتمي للديانة اليهودية.

ومن هذا المنبر أريد أن أوجه لبايدن هذه العبارة؛ "من تظن نفسك بحق الجحيم؟"

من تظن نفسك بحق الجحيم كي تستخدم عبارات تدين إسرائيل بقتل المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي، وتستخدم نفس منطق حماس ضد اليهود، وتطلق العنان لمعاداة السامية في هذا البلد، وجميع أنحاء العالم، كما لم نشهده من قبل؟

من تظن نفسك بحق الجحيم لتقول لحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا بأنك لا تحبها، وأنك لا تحب رئيس وزرائها، وأن إسرائيل بحاجة لاستبداله بمهرجين آخرين؟

من أنت بحق الجحيم لتقول للإسرائيليين أنهم لا يستطيعون هزيمة حماس، التي قالت، وأثبتت مراراً وتكراراً، أنها تريد محو السكان اليهود في إسرائيل؟

من تظن نفسك بحق الجحيم حتى تقوم بتحرير الأصول الإيرانية المجمدة التي دعمت حماس والحوثيين وحزب الله؟

من تظن نفسك بحق الجحيم لتقول أنك تقدم الأسلحة لإسرائيل؟ أنت لم تقدم شيئاً لإسرائيل. الكونغرس هو الذي يزود إسرائيل بالأسلحة، بينما تخالف أنت قانون التمكين والدستور بالحجب.

من تظن نفسك بحق الجحيم حين تملي أن على الشعب اليهودي، الذي نجا من البابليين والفرس والرومان والرايخ الثالث، ؟ بأنهم لا يستطيعون القضاء على حماس؟

من تظن نفسك بحق الجحيم؟

المصدر: فوكس نيوز

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