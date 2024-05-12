بالفيديو.. طائرة مسيّرة تابعة لكتائب "القسام" تسقط قذيفة على "ميركافا" إسرائيلية

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"مشاهد من "إسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافا إسرائيلية شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر رصد المسيّرة لدبابة الميركافا الإسرائيلية، ولحظة سقوط القذيفة عليها وإصابتها، موضحا أن العملية تم تنفيذها اليوم الأحد.

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هذا وأعلنت كتائب "القسام" اليوم في بيانات عدة عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل جندي إضافي في صفوفه، كاشفا أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT