 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تعلن عن استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم في معبر رفح

بالفيديو.. طائرة مسيّرة تابعة لكتائب "القسام" تسقط قذيفة على "ميركافا" إسرائيلية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. طائرة مسيّرة تابعة لكتائب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xitp

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"مشاهد من "إسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافا إسرائيلية شرق مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر رصد المسيّرة لدبابة الميركافا الإسرائيلية، ولحظة سقوط القذيفة عليها وإصابتها، موضحا أن العملية تم تنفيذها اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
"النيران اشتعلت فيه".. "القسام" تعرض مشاهد من قنصها جنديا إسرائيليا في مدينة غزة (فيديو)

هذا وأعلنت كتائب "القسام" اليوم  في بيانات عدة عن استهدافها لقوات ومعدات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ملحقة خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

من ناحيته، أكد الجيش الإسرائيلي أمس السبت، مقتل جندي إضافي في صفوفه، كاشفا أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)