"النيران اشتعلت فيه".. "القسام" تعرض مشاهد من قنصها جنديا إسرائيليا في مدينة غزة (فيديو)

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من قنصها لجندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

نشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق مشاهد من "قنص جندي صهيوني جنوب حي الزيتون في مدينة غزة"، حيث ظهر مقاتل "القسام" وهو يحضر بندقيته ويصوب نحو جندي إسرائيلي كان يهرول مع عدد من الجنود، فيصيبه، لتشتعل النيران فيه جراء الرصاصة.

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واليوم الجمعة، أعلنت "القسام" أنها "نفذت عملا عسكريا مركبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG"، واستهدفت ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفت مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد لتوقع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كما أشارت إلى أنها "أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح، وأودت بأفراد القوة بين قتيل وجريح"، لافتة إلى أنها استهدفت أيضا "دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل".

وأضافت "القسام" في بيانها أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" فاشتعلت النيران فيها في محيط ثكنة سعد صايل".

وأكدت "قصفت موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" القصيرة المدى من عيار 114 ملم"، فيما "خاض مجاهدو القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

وأعلنت "القسام" عن "تدمير دبابة "ميركافا 4" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون، واستهداف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح".

وقالت إنها "دكت موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرق رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصفت تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية".

وأردفت: "كتائب القسام تقصف بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم"، مشيرة إلى أن "مجاهديها تمكنوا من تفجير عين نفق في قوة صهيونية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل".

وذكرت أنها "دكت بالاشتراك مع "سرايا القدس" تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة شرق ثكنة سعد صايل بقذائف الهاون".

وأكدت "القسام" أنها "قنصت ضابطا صهيونيا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأصابته إصابة مباشرة"، مضيفة أنها "استهدفت "تجمعا لجنود العدو جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون".

وأردفت: "كتائب القسام بالاشتراك مع كتائب الأنصار تستهدف طائرة مروحية صهيونية شرق حي الزيتون بصاروخ سام 7".

كما "قصفت كتائب القسام مدينة بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين".

المصدر: RT