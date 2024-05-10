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كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

بالفيديو.. "القسام" تستهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح

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بالفيديو..
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عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، حيث أظهر الفيديو استهداف "القسام" مباشرة لجنود مختبئين في منازل، وانفجار قذيفة بدبابة.

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هذا وأكدت "كتائب القسام" اليوم الجمعة، تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم، عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 619 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

المصدر: RT

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