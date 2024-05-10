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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه في المعارك بقطاع غزة، مشيرا إلى أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 619 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء أربعة قتلى في صفوفه، تم إخطار عائلاتهم، وهم:

الرقيب إيتاي ليفني 19 عاما من رمات هشارون، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب يوسف داسا 19 عاما من كريات بياليك، مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب إرمياس مكورياو 19 عاما من بئر السبع، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب دانيال ليفي 19 عاماً من كريات موتسكين، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود إضافيين في صفوفه

المصدر: RT

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